France: la soeur du prince héritier saoudien risque six mois de prison dans une affaire impliquant son garde du corps et un plombier

Le parquet a requis six mois de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende contre la soeur du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane accusée d'avoir fait frapper un artisan qui travaillait dans son appartement parisien en 2016 et dont le ...