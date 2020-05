Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'apprête à dévoiler dimanche une prudente et très progressive stratégie de déconfinement, face à la pandémie qui a fait plus de 31.000 morts dans le pays, le deuxième plus endeuillé au monde.

Cette stratégie s'appuiera sur un système d'alerte, sur le modèle de ce qui existe pour la menace terroriste, qui va être mis en place pour informer les Britanniques du niveau de danger de la pandémie, a déclaré le ministre chargé des Communautés, Robert Jenrick, sur Sky News, dimanche.

"Pour le moment, nous pensons que le pays se trouve à quatre sur une échelle de cinq, cinq étant le (niveau le) plus préoccupant et nous voulons le ramener aussi rapidement que possible à trois", a décrit le ministre. "Et à chaque étape, nous serons en mesure d'ouvrir et de redémarrer davantage d'aspects de l'économie et de nos vies", a-t-il expliqué.

Le ministre a expliqué qu'un centre de biosécurité compilera les données et surveillera les progrès de la lutte contre le virus, ce qui déterminera la réponse du gouvernement. Des mesures spécifiques pourront être mises en place localement, selon l'évolution de la pandémie.

Tandis que les autorités ont répété depuis des semaines qu'il fallait "rester à la maison", le message va désormais être de "rester vigilant", un slogan jugé confus par l'opposition travailliste.

"Nous devons rester autant que possible à la maison, mais lorsque nous allons travailler et vaquer à nos occupations, nous devons rester vigilants", a expliqué M. Jenrick.

Pour Jonathan Ashworth, chargé des questions de Santé au Labour, principal parti d'opposition, le message du gouvernement va laisser les gens "perplexes".

Et la Première ministre écossaise, et cheffe de file des indépendantistes écossais, Nicola Sturgeon, a d'ores et déjà fait savoir qu'elle n'approuvait pas ce nouveau slogan.

"Etant donné le moment critique dans lequel nous nous trouvons dans la lutte contre le virus +Restez à la maison, sauvez des vies+ reste mon message clair à l'Ecosse pour l'instant", a tweeté Mme Sturgeon.

Dépister et tracer

Boris Johnson doit dévoiler à 18H00 GMT sa stratégie pour assouplir le confinement, décrété le 23 mars, et il compte agir avec un "maximum de précaution".

Si le pic de l'épidémie est passé, le pays négocie un tournant délicat, a-t-il expliqué au tabloïd The Sun, avec une métaphore montagnarde.

"Les alpinistes disent toujours que descendre du sommet est la partie la plus dangereuse. C'est à ce moment-là que vous risquez d'être trop confiant et de faire des erreurs", a déclaré le dirigeant conservateur.

Pour empêcher une recrudescence des cas, le gouvernement envisage d'obliger les voyageurs arrivant au Royaume-Uni à observer une période de quarantaine de quatorze jours, ce qui inquiète le secteur aérien, déjà très déstabilisé par la pandémie.

Les mesures qu'annoncera dimanche Boris Johnson concerneront l'Angleterre uniquement, chacune des quatre nations constitutives du Royaume-Uni déterminant de manière autonome son plan en matière de confinement. De modestes ajustements comme la réouverture des magasins de jardinage et la possibilité de sortir faire de l'exercice plus d'une fois par jour, à l'image de ce qui a été annoncé vendredi par les autorités galloises, sont attendus.

M. Jenrick a déclaré sur Sky News qu'une approche commune aux quatre nations était "la forte préférence" du gouvernement.

En vue d'un déconfinement, le gouvernement a augmenté sa capacité de dépistage et de traçage et veut atteindre 200.000 dépistages quotidiens à la fin du mois.

Les autorités peinent pour l'instant à atteindre 100.000 dépistages quotidiens et une "erreur" dans un laboratoire a conduit à envoyer 50.000 échantillons aux Etats-Unis pour y être testés, a reconnu M. Jenrick dimanche.

Comme de nombreux autres pays, le Royaume-Uni compte s'appuyer sur une application de traçage, qui est actuellement testée sur l'île de Wight (sud), avant d'être généralisée d'ici quelques semaines.

L'application, qui doit permettre de prévenir quiconque aurait été en contact avec une personne testée positive, a été téléchargée en une semaine par 50.000 personnes, selon le gouvernement.