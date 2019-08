Le Premier ministre a accepté jeudi de former un nouveau gouvernement avec les sociaux-démocrates et les Cinq Étoiles. Le leader de La Ligue, Matteo Salvini, appelle à manifester contre “un petit jeu de palais” et “pour la fierté italienne”.





"Un gouvernement ‘pour’ et ‘non contre’, sous le signe de la nouveauté, qui devra placer en priorité la défense de l’environnement, du travail, de l’égalité et le respect des institutions dans l’intérêt national mais dans un cadre de relations multilatérales." Voici, en quelque sorte, le portrait-robot de ce gouvernement Conte-bis.