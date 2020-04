"Vous voyez, ils font le test aux politiciens et aux présentateurs de télévision, mais moi qui ai de la fièvre depuis trois jours à 38,7°, j’ai appelé le numéro régional et ils me disent de rester chez moi et si mon état se dégrade d’appeler les urgences ! Bon… J’espère que cela va aller en prenant du paracétamol… À la fin, je suis médecin !"

Ce message est le dernier écrit par Edoardo Valli, un gynécologue de Rome, professeur d’université à la faculté de médecine.