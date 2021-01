Jamais deux sans trois. L’expression a sans doute trotté dans la tête de Giuseppe Conte alors que le président du Conseil se rendait au palais du Quirinale pour remettre son mandat au président Sergio Mattarella, ce mardi midi. Rome, baignée d’un splendide soleil hivernal, offrait un cadre plutôt féerique alors que l’Italie plongeait dans l’obscurité politique. La crise actuelle devrait aboutir à la formation du soixante-septième gouvernement en septante-cinq ans de vie de la République italienne, un record. Mais alors que le pays est encore secoué par la pandémie de Covid-19, qu’il pleure 85 000 victimes du coronavirus, et que la crise économique mord déjà cruellement, il y a urgence à résoudre cette crise politique au plus vite, rappelle Romano Prodi dans les colonnes du quotidien La Repubblica. "Nous n’avons plus de temps, scande l’ancien président du Conseil et ancien président de la Commission européenne. Nous sommes face à une urgence, le Parlement ou les forces politiques doivent trouver une solution et indiquer rapidement les voies possibles. Tout de suite ! L’Italie ne peut se permettre de perdre d’autres mois pour une campagne électorale. Personne ne nous le pardonnerait et l’Europe ne comprendrait pas !" insiste Romano Prodi.

Comment comprendre, en effet, qu’un pays qui a la possibilité de recevoir de l’Union européenne 209 milliards d’euros pour relancer son moteur économique, dont 81 milliards de subventions, ne parvienne pas à déterminer comment il utiliserait cette manne ?