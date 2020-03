La Macédoine du Nord et l'Albanie obtiendront cette semaine le feu vert pour entamer les négociations d’adhésion à l'Union, après avoir passé respectivement six et ... quinze ans dans la salle d’attente européenne. “Je félicite de tout coeur ces pays. Cela envoie un message fort et clair aux Balkans occidentaux: votre avenir est dans l’UE”, s’est réjoui mardi le commissaire à l’Élargissement Oliver Varhelyi, à l’issue d’une réunion virtuelle des ministres des Affaires européennes, dont l’accord pour entamer ces négociations devra être entériné par les vingt-sept chefs d’État et de gouvernement jeudi. Reste que cette décision significative risque, si pas de passer inaperçue, du moins de peu pallier le déficit d’image de l’Union dans les Balkans de l’Ouest, alors que la région attend une aide européenne pour affronter le défi du Covid-19 et qu’une date de lancement des négociations d’adhésion n’est pas encore fixée.