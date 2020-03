Frapper vite et fort. C’est la stratégie du gouvernement polonais, qui n’a pas attendu que le premier cas de coronavirus ne se déclare pour agir, notamment en faisant adopter par le Parlement une loi exceptionnelle sur la santé. Et, alors que le pays ne compte à ce jour que 251 cas (et 5 décès) pour 38 millions d’habitants, les conservateurs au pouvoir viennent d’annoncer un plan “anti-crise” d’envergure : 47 milliards d’euros d’aides aux entreprises, aux particuliers et aux hôpitaux (soit 9% du PIB).