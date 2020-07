Plusieurs milliers de musulmans participaient vendredi, en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan, à la première prière dans et autour de l'ex-basilique Sainte-Sophie depuis sa reconversion controversée en mosquée le 10 juillet.

La cérémonie a débuté avec la lecture d'un verset du Coran par M. Erdogan, puis les quatre minarets de Sainte-Sophie ont émis l'appel à la prière qui signale le début du rite, ont constaté des journalistes de l'AFP. Aucune prière collective musulmane ne s'y était tenue depuis la transformation de l'édifice en musée en 1934.

Des dirigeants et responsables de plusieurs pays majoritairement musulmans, comme le Qatar et l'Azerbaïdjan, ont également été invités, selon la presse turque. Quelque 20.000 membres des services de sécurité seront déployés.

Œuvre architecturale majeure construite au VIe siècle et monument le plus visité d'Istanbul, Sainte-Sophie a successivement été une basilique byzantine, une mosquée ottomane et un musée. Le 10 juillet, M. Erdogan a décidé de rendre l'édifice au culte musulman après une décision de justice révoquant son statut de musée.

Cette mesure a suscité la colère de certains pays, notamment la Grèce qui suit de près le devenir du patrimoine byzantin en Turquie. Le pape François s'est aussi dit "très affligé" par cette reconversion.