La crise politico-migratoire entre l’Espagne et le Maroc, qui s’est traduite par l’entrée de milliers de Marocains dans l’enclave espagnole de Ceuta, est inédite au regard de la manière dont les deux pays gèrent la migration. Ficelée depuis 1992, leur coopération dans ce domaine est vantée comme un exemple à suivre dans les relations de l’Union avec des pays d’origine et de transit des migrants.

"Ce partenariat n’a pas toujours été parfait, mais il est l’un des plus prévisibles et des plus stables. Le Maroc est considéré comme un partenaire plus fiable que la Libye et la Turquie. Aussi, cette coopération entre deux États, liés par une forte relation historique et économique, va bien au-delà de la question migratoire. Cela contraste avec une approche très transactionnelle, souvent suivie par d’autres pays de l’UE dans leur coopération avec leurs voisins sur la migration" , note Olivia Sundberg Diez, analyste politique sur les migrations au European Policy Centre (EPC).