Lutfi Elvan, 58 ans, chef de la commission parlementaire de la planification et du budget, sera désormais chargé du Trésor et des Finances. Membre du parti au pouvoir AKP, il a déjà eu plusieurs maroquins dont celui de Premier ministre adjoint et de ministre du Développement.

Le gendre du président turc, Berat Albayrak, a démissioné de son poste de ministre des Finances, en invoquant, à 42 ans, des raisons de santé. Le président turc a accepté que celui-ci démissionne du poste qu'il occupait depuis deux ans. "Après examen par notre président, la demande du ministre des Finances Berat Albayrak d'être relevé de ses fonctions a été acceptée", a indiqué lundi soir la présidence dans un communiqué.

Selon des observateurs, la démission du ministre pourrait être liée à des désaccords concernant le remplacement du gouverneur de la Banque centrale, intervenu samedi. Le gouverneur de l'institution, Murat Uysal, a été limogé et remplacé par l'ancien ministre des Finances Naci Agbal.

Au cours des deux années de mandat de M. Albayrak au poste de ministre des Finances, la Turquie a souffert d'une crise monétaire en 2018 et la livre turque a atteint des plus bas historiques par rapport au dollar et à l'euro. M. Albayrak avait été ministre de l'Energie entre 2015 et 2018.

En août, il avait suscité l'indignation en minimisant la chute de la livre turque, dans une interview télévisée. "Êtes-vous payé en dollars? Avez-vous des affaires en dollars?", avait-il demandé au présentateur de CNN Turk. Sa question était devenue virale sur les réseaux sociaux.

La livre turque, en chute libre ces derniers mois, a atteint lundi son plus haut niveau en deux ans, après la démission du ministre des Finances et la nomination de son remplaçant. La livre turque a terminé la journée à environ 8 TRY contre un dollar, après l'avoir commencée à environ 8,40 TRY pour un dollar. Depuis le 1er janvier, la devise turque avait perdu près du tiers de sa valeur face au billet vert.

M. Albayrak est marié à la fille aînée de M. Erdogan, Esra. Ils ont quatre enfants.