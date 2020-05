La princesse Marie-Esméralda de Belgique est une personne engagée. Aussi connue sous le nom de plume Esméralda de Réthy, la fille de Léopold III et de sa seconde épouse Lilian Baels est journaliste et militante impliquée dans la préservation de l’environnement et le droit des peuples autochtones. En octobre 2019, elle avait même été arrêtée à Londres pour avoir participé à une manifestation d’Extinction Rebellion. Une situation plutôt exceptionnelle pour un membre de la famille royale. Elle est