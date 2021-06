Podemos a désigné dimanche Ione Belarra pour remplacer son chef historique Pablo Iglesias et présider aux destinées de la formation de gauche radicale espagnole, tandis que Yolanda Díaz est la future candidate de ce parti aux élections nationales. Ultra-favorite face à deux concurrents inconnus, Ione Belarra, ministre des Affaires sociales âgée de 33 ans, a été élue secrétaire générale de la formation par les militants avec 89 % des voix.

Avec sa nouvelle cheffe, le parti, membre de la coalition au pouvoir avec les socialistes de Pedro Sánchez, a tourné la page Iglesias lors de son congrès à Alcorcón. Un congrès auquel n’a pas participé M. Iglesias pour montrer, a-t-il assuré, qu’il n’exercerait plus d’influence sur Podemos, même si Mme Belarra est membre de son premier cercle. "Podemos doit croître" et "continuer à travailler pour conquérir de nouvelles avancées" sociales, a déclaré cette dernière après sa désignation, alors que la formation de gauche radicale est en perte de vitesse depuis des années.

Un féminisme pugnace

Militante de la première heure de Podemos, Ione Belarra a travaillé par le passé à la Croix-Rouge et à la Commission espagnole d’aide aux réfugiés. Ayant toujours bénéficié de la confiance maximale de Pablo Iglesias, elle est devenue secrétaire d’État lorsque Podemos est entré au gouvernement en janvier 2020. Elle est ensuite devenue ministre lorsqu’Iglesias a décidé de quitter le gouvernement, dont il était l’un des vice-présidents, pour se présenter aux élections régionales à Madrid. Et elle s’est entourée pour diriger le parti des plus proches de l’ex-chef.

Si Ione Belarra dirige désormais le parti, c’est la ministre du Travail, Yolanda Díaz (50 ans), qui sera chargée, avec la bénédiction de Pablo Iglesias, de mener Podemos et ses alliés à la bataille lors des prochaines élections nationales prévues au plus tard en janvier 2024. Si Ione Belarra et Yolanda Diaz partagent un féminisme pugnace, leurs styles sont très différents. Ancienne avocate, militante communiste et fille de syndicaliste, Mme Díaz s’est forgé une image plus conciliante. S’exprimant récemment devant les députés de Podemos, elle a prôné "calme et tranquillité" contre "l’anxiété" de la "politique de Twitter", où les membres de Podemos sont souvent offensifs, y compris contre les socialistes.