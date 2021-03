Administrateur du PP de 1990 à 2008, puis son trésorier jusqu'en 2009, Luis Bárcenas est le personnage clé dans cette affaire de corruption baptisée "la caisse B", du nom d'une caisse noire alimentée pendant vingt ans par des dons d'hommes d'affaires et qui aurait notamment servi à verser des primes aux dirigeants et aux collaborateurs de ce parti.

Selon lui, ces versements en liquide avaient pour but de permettre à ces responsables de maintenir au sein du gouvernement le même niveau de rémunération que lorsqu'ils étaient députés du PP et qu'ils cumulaient leur salaire d'élu et des frais de représentation.

La "caisse B" a ensuite également servi à rétribuer des collaborateurs que le parti voulait choyer, a-t-il poursuivi.

M. Rajoy, qui a toujours rejeté ces accusations, doit être entendu en tant que témoin pendant ce procès prévu pour durer jusqu'en mai à San Fernando de Henares, près de Madrid.

Il évitera toutefois une confrontation délicate avec Luis Bárcenas, le juge présidant le tribunal ayant décliné cette demande de la défense de l'ancien trésorier du PP.