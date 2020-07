Face à la résurgence de foyers de coronavirus, plusieurs pays ont pris des mesures de reconfinement localisés:



Le Maroc, qui a annoncé dimanche 698 nouveaux cas de contamination, son bilan quotidien le plus élevé depuis début mars, a placé en quarantaine la ville de Safi (sud), une ville côtière au nord d’Essaouira. Un nouveau foyer épidémiologique y est apparu dans une usine de transformation du poisson et plusieurs centaines de cas y ont été déclarés. Les habitants de la ville sont désormais soumis à un confinement total, avec interdiction de quitter la ville. Il est également interdit d’y entrer.





En Australie, des milliers d’habitants de Melbourne doivent eux aussi rester confinés chez eux pour au moins cinq jours depuis samedi.

Un nouveau confinement, d’au moins deux semaines, est aussi entré en vigueur dimanche au Kazakhstan face à un quadruplement du nombre de cas depuis début juin.



Le Mexique est devenu samedi le 5e pays dans le monde le plus endeuillé, avec 30.366 décès, devant la France, selon les chiffres officiels. A Mexico, la réouverture des centres commerciaux, prévue lundi, a été repoussée à mercredi.



L’ Inde a enregistré dimanche un record de cas, le ministère de la Santé rapportant un peu moins de 25.000 nouveaux cas et 613 décès dus au coronavirus en 24 heures, soit la plus forte hausse quotidienne depuis le début de la pandémie dans le pays, fin janvier.



En Iran, les autorités ont annoncé dimanche 163 morts supplémentaires, portant à 11.571 morts le bilan de la pandémie dans ce pays le plus durement touché au Proche et au Moyen-Orient. Le port du masque y est désormais obligatoire.





La réouverture des pubs a entraîné des débordements dans la nuit de samedi à dimanche en Angleterre, faisant craindre un rebond. De nombreuses photos de Britanniques, joyeusement alcoolisés et peu soucieux des consignes sanitaires, ont inondé réseaux sociaux et journaux. La règle du mètre de distance n’a manifestement pas été respectée.





Sans entraîner de reconfinement actuellement, les nouvelles contaminations sont par ailleurs en hausse dans plusieurs régions de l ’Italie ce week-end. Selon le journal La Reppublica, 68 nouveaux cas ont été rapportés en Lombardie. En Emilie-Romagne et dans le Latium également, le taux de contamination est reparti à la hausse. En Vénétie, le taux de reproduction du virus est monté de 0,43 à 1,63.



En, l’un des pays les plus affectés avec plus de 28.300 morts, une “croissance très importante du nombre de cas de contagion de Covid-19” a amené les autorités de Catalogne à ordonner un reconfinement autour de la ville de Lerida depuis samedi. Près de 200 000 personnes sont concernées tandis que les autorités belges demandent que les touristes venant de Barcelone se mettent en quarantaine à leur retour.Dimanche, une deuxième région d’Espagne a été soumise au même régime: les habitants des 14 localités du comté d’A Mariña, en Galice, soit 70 000 habitants, ne pourront pas sortir de la zone ni se réunir à plus de 10 personnes. “Actuellement, nous avons 106 cas positifs, ce qui représente une hausse de 21 cas depuis hier”, a expliqué un responsable régional. Le rebond trouverait son origine dans plusieurs bars, selon la BBC.