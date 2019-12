Francis Lalanne s'était rendu en juin à La Haye, accompagné de deux avocats, pour dénoncer des «arrestations arbitraires» ainsi que des "violences" dans le cadre des manifestations des gilets jaunes. La plainte vise aussi Christophe Castaner.

Une question de lecteur à propos d'un article du média russe Sputnik demande si la plainte potentiellement déposée par Francis Lalanne aurait été jugée recevable et si l'article dit vrai dans son ensemble. Celui-ci raconte que Francis Lalanne s’est rendu « le 11 juin à la Cour pénale internationale afin d’y déposer une plainte pour crime contre l’humanité contre le président français et son ministre de l’Intérieur ». En cause, selon le chanteur proche des gilets jaunes : « Les blessés graves parmi les manifestants et la police », « les arrestations arbitraires », « les gardes à vue injustifiées », ou « les perquisitions abusives » depuis le début du mouvement de contestation, comme l’expliquait le texte de sa pétition en ligne qui a dépassé les 100 000 signatures.