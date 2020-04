"Le virus ne peut pas toucher la démocratie”, a déclaré mercredi Vera Jourova. La vice-présidente de la Commission européenne, en charge des Valeurs et de la Transparence, venait d’annoncer le lancement d’une procédure en infraction contre la Pologne, concernant la loi “muselière”, qui punit les magistrats mettant en question les réformes controversées du système judiciaire polonais. Entré en vigueur le 14 février 2020, ce texte “porte atteinte à l’indépendance des juges et est incompatible avec la primauté du droit européen”, a observé Mme Jourova. Cette décision était très attendue, tant cette loi risque d’être utilisée par les ultraconservateurs du PiS, au pouvoir à Varsovie, pour mettre au pas la justice. Reste qu’elle ne permettra pas, à elle seule, de restaurer l’état de droit en Pologne, où la Cour suprême risque de passer sous la coupe du pouvoir et les récentes décisions de la Cour de justice de l’UE (CJUE) sont défiées. Eclairage.