La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a répondu ce mardi à des questions préjudicielles posées par la Cour suprême polonaise. Celle-ci s'interrogeait sur l'indépendance de la nouvelle chambre disciplinaire créée en son sein dans le cadre de la réforme très controversée de la justice, orchestrée par les conservateurs du PiS au pouvoir. Selon la décision très attendue et publiée mardi, il revient à "la juridiction de renvoi de vérifier l’indépendance de la nouvelle chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise"... Qu'est-ce que cela signifie ? À première vue, l'on pourrait y voir un refus de la CJUE de prendre une décision nette et s'immiscer ainsi dans le débat sur l'état de droit en Pologne, qui a donné lieu à un bras de fer entre la Commission européenne et le gouvernement polonais.

Mais l'arrêt indique bel et bien qu'il y a des raisons de mettre en doute l'indépendance de cette nouvelle chambre, qui contrôle et sanctionne les juges, et dont les membres sont nommés par le président sur proposition du Conseil national de la magistrature. Selon Marcin Matczak, avocat et professeur à l'Université de Varsovie, "c'est une décision énorme. Fondamentalement, la CJUE a donné le feu vert à la Cour suprême polonaise pour démanteler toutes les réformes introduites par le gouvernement PiS".