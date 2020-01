Avec "Servir" et "Qu’est-ce qu’un chef ?", le général Pierre de Villiers caracole en tête des ventes des livres. L’ex-chef d’état-major français était aux Grandes Conférences catholiques. Pour "La Libre", il décrypte la crise actuelle de l’autorité.

L’un des auteurs les plus vendus aujourd’hui en France n’est pas un philosophe familier des plateaux de télévision, une star des talk-shows qui dit tout et n’importe quoi, mais un général à la retraite qui a les deux pieds plantés dans sa terre de Vendée. « Qu’est-ce qu’un chef ? » (Fayard) s’est déjà vendu à plus de 150 000 exemplaires. Son auteur est le général Pierre de Villiers, ancien chef d’Etat-major sous les présidents Hollande et Macron. Frère de Philippe de Villiers, le général a démissionné en 2017 lorsque l’Elysée a voulu raboter les dépenses militaires de la France. Depuis, il écrit et parle aux quatre coins de la France. A Bruxelles, devant une salle comble, il était l’invité des Grandes conférences catholiques. La Libre l’a interviewé.