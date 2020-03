Selon le média espagnol El Periodico, une explosion aurait fait un mort et six blessés dans une usine de produits chimiques, Proquibasa, à Barcelone.

D'après le journal, la société emploie 50 salariés entre Madrid et Barcelone et fournit des matières premières pour les détergents et les nettoyages, la construction, l'alimentation, les cosmétiques et les lubrifiants.

Le journal Crónica Global affirme lui que des riverains ont vu "des débris projetés à plus de 25 mètres de hauteur". Des pompiers et plusieurs équipes médicales d'urgence sont sur place et plusieurs lignes de bus passant à proximité de l'usine ont été interrompues.