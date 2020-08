Face à la Turquie ou la Biélorussie, l’Union cherche une voie entre dialogue et fermeté Europe Maria Udrescu

La question des sanctions a suscité des débats intenses entre les Vingt-sept.



Lors d’une réunion de deux jours à Berlin, les ministres des Affaires étrangères se sont penchés sur la situation en Biélorussie et les tensions gréco-turques en Méditerranée orientale, deux sujets ultra-délicats qui testent les relations de l’UE avec des puissances voisines (la Russie et la Turquie), ainsi que sa capacité à parler d’une seule voix et à défendre ses intérêts et ses valeurs.