Martin Fermor n’en croit pas ses yeux : son imposant étalage de fruits et légumes au marché de fermiers d’Islington, dans le centre de Londres, a été vidé en un peu plus de deux heures. "Choux-fleurs, pommes de terre, carottes, salades, blettes, épinards, même les jus de pomme et de poire, il ne reste plus rien", s’étonne-t-il. "Les gens étaient aujourd’hui totalement hystériques", témoigne un autre producteur. "Visiblement, ils n’ont pas confiance dans la politique du gouvernement", ricane-t-il.

La stratégie du gouvernement britannique dénote de celle menée par tous ses voisins.