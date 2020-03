Dimanche 15 mars, dix millions de Bavarois étaient appelés aux urnes pour élire leurs représentants locaux et communaux, dans une ambiance tendue, en raison notamment du Covid-19. Depuis plusieurs années toutefois, une autre menace plus insidieuse plane sur les représentants politiques locaux. Selon une enquête du magazine Kommunal auprès de 2 500 bourgmestres, 64 % d’entre eux ont déjà été insultés, menacés ou attaqués. Et 9 % font état d’attaques physiques.