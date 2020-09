Le 18 septembre dernier, Elisabeth, 22 ans, rentrait chez elle près de la médiathèque Malraux à Strasbourg. Elle croise le chemin de trois autres jeunes mal éduqués et se fait agresser. Elle raconte à nos confères de France Bleu 'regardez cette p**e en jupe'.tu te tais s***pe et tu baisses les yeux'Elisabeth a un œil au beurre noir :

Une quinzaine de témoins assistent à la scène, mais personne ne réagit ni pendant l'agression, ni après. "Aucune réaction comme si personne n'avait rien vu. Comme si rien ne s'était passé. C'est ce qui me révolte le plus dans l'histoire", insiste Elisabeth. "J'aimerais retrouver ces gens car ils sont capables de faire ce qu'ils m'ont fait à d'autres femmes. Donc si quelqu'un me reconnaît ou reconnaît la scène, j'aimerais bien qu'il se manifeste même anonymement pour retrouver, au moins, un de ces hommes."

Le harcèlement de rue, c'est la réalité quotidienne des femmes. Cette étudiante française a porté plainte à la police. La municipalité de Strasbourg estime que moins de 10% des femmes victimes de harcèlement de rue et d'agressions sexistes osent le faire, note France Bleu.