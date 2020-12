Le document, reçu par DPA de plusieurs sources, suggère la fermeture de tous les magasins "non-essentiels" à partir de mercredi et jusqu'au 10 janvier. Il propose également des restrictions importantes pour les écoles et les crèches.

La rencontre, en vidéo, doit débuter à 10H. Angela Merkel espère pouvoir apporter une réponse nationale, malgré le fonctionnement fédéral du pays.

Les länder avaient déjà réussi à s'accorder sur un confinement partiel début novembre, qui forçait tous les bars, restaurants et lieux de récréation à fermer et limitait les rencontres à deux ménages. Les magasins et les écoles étaient restés ouverts.

Mais ces mesures n'ont pas suffi à calmer la courbe. L'Allemagne a enregistré de nouveaux records ces derniers jours, et les capacités hospitalières de plusieurs régions sont pratiquement atteintes.

Le débat n'est désormais plus de savoir s'il y aura un confinement, mais quand celui-ci entrera en vigueur.

"Notre société doit se préparer pour un confinement strict, et il interviendra plutôt avant Noël qu'après", a indiqué dimanche le dirigeant du Baden-Wuerttemberg Winfried Kretschmann.

La question d'alléger ou non les mesures pendant les fêtes de Noël fait aussi débat.

Le plan provisoire suggère que les länder autorisent, du 24 au 26 décembre, les rendez-vous de cinq adultes (les enfants jusqu'à 14 ans ne devant pas être comptés) d'un cercle familial proche. Cela inclurait les partenaires, frères et soeurs et leurs enfants, et pourrait donc ne pas être limité à deux ménages.

Les enfants devraient être gardés au maximum à la maison.

Vendredi, l'Allemagne a officialisé 29.875 nouvelles contaminations et 598 décès, deux records depuis le début de la pandémie.