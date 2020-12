Les Pays-Bas serrent la vis. Le gouvernement néerlandais a l'intention de mettre en place un vaste et strict confinement où presque tout sera fermé jusqu'au 19 janvier inclus, ont confié des sources gouvernementales de La Haye au service public NOS

Les écoles, les magasins non essentiels, les musées, les salons de coiffure et les théâtres, entre autres, resteront fermés, selon des sources à La Haye au diffuseur NOS. Les mesures prendraient effet dès minuit ce mardi, pour éviter une ruée sur les magasins. Les écoles devraient fermer leurs portes mercredi et passer à l'enseignement en ligne.