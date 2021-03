Fin de mandat difficile pour Angela Merkel, obligée de batailler pour s’imposer EuropeAnalyse Nerbollier Delphine Correspondante à Berlin

© AFP

Une réunion qui n’en finit pas, une pause de quatre heures pour tenter de trouver un compromis et une conférence de presse au milieu de la nuit, il y avait des airs de sommets européens lundi à la chancellerie fédérale. À la différence qu’Angela Merkel n’était pas en ligne avec ses collègues des 26 autres États membres mais avec les 16 ministres-Présidents des régions allemandes. Jamais une rencontre entre autorités fédérales et régionales, sur le thème de la pandémie, n’avait duré aussi longtemps. Preuve, s’il en fallait, de l’ampleur des désaccords qui régnaient sur la nécessité de prolonger et de renforcer le confinement existant.