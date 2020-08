Un foyer de coronavirus lié à un club de strip-tease d'Amsterdam Europe ANP

© AFP

Un foyer de coronavirus s'est déclaré dans le club de strip-tease "La Vie en Proost" à Amsterdam. Dix travailleurs et un client du club ont été testés positifs, selon un porte-parole des autorités sanitaires cité par le journal De Telegraaf. Selon le propriétaire des lieux, un client s'est signalé après avoir été testé positif. Il a alors été décidé de dépister les 40 membres du personnel du club et il est apparu que 10 d'entre eux étaient contaminés. "On ne s'y attendait pas car nous respectons scrupuleusement les mesures. Heureusement, ces personnes n'ont pas de symptômes ou des symptômes légers."