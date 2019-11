Trente-trois personnes ont été blessées, dont quatre grièvement, dimanche sur l'autoroute A1 en France dans l'accident d'un bus effectuant la liaison Paris-Londres, a annoncé la police locale.

À 11h50, un bus de la compagnie Flixbus a fait une sortie de route entre Amiens et Saint-Quentin, dans le département de la Somme (centre nord), et s'est couché sur son flanc, a indiqué la préfecture dans un communiqué, sans préciser les circonstances de l'accident. Sur les 33 personnes à bord, dont des passagers de nationalité étrangère, 29 ont été légèrement blessées et quatre grièvement, selon la police. (