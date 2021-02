France: l'état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 1er juin Europe AFP Le Parlement français a validé mardi, par un ultime vote peu large de l'Assemblée, la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin face à l'épidémie de Covid-19.

Les députés ont adopté le projet de loi de prorogation par 278 votes pour, 193 contre et 13 abstentions. Gauche et droite se sont prononcées contre le maintien pour trois mois et demi supplémentaires de ce régime d'exception, qui permet notamment des restrictions de déplacements, si besoin jusqu'au confinement de la population.