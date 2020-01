Europe France: le combat périlleux de Ségolène Royal vers la présidentielle Rachid Laïreche, de Libération

La candidate malheureuse à la présidentielle française de 2007 pose ses jalons pour 2022. Sa rupture avec Emmanuel Macron et le manque d’enthousiasme des écologistes et des socialistes la font paraître bien seule. Elle n’y prête pas attention et se revendique libre.