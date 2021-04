Plus d'informations à suivre dans quelques minutes ...

Selon ces déclarations, le couvre-feu serait décalé à 21h dès le 19 mai et ensuite levé le 30 juin. Le 19 mai sonnerait également la réouverture des commerces, terrasses et lieux culturels, sous conditions. Quant aux bars et aux restaurants ils pourraient rouvrir le 9 juin.