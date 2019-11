Europe François Hollande à Louvain-la-Neuve: "L’extrême-droite parle le langage du peuple" Christophe Lamfalussy

L’ex-président François Hollande a dressé un tableau assez noir de la démocratie lors d’une rencontre jeudi à Louvain-la-Neuve avec plusieurs centaines d’étudiants de l’UCL, spécialisés en sciences politiques, en droit et en études européennes. Pour lui, l’extrême-droite est devenue « le refuge » d’une partie de la population qui a été balayée par la mondialisation et a vu ses territoires abandonnés. « Quand j’avais votre âge, on disait les fachos. Aujourd’hui, l’extrême-droite ne parle pas le langage d’hier, elle parle le langage du peuple », a-t-il ajouté lors d’une réunion plus restreinte avec une soixantaine d’étudiants.