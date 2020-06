Si l'ancien président français a laissé planer le doute quant à un éventuel retour en politique, il a en revanche été très clair sur ce qu'il pensait de son successeur, Emmanuel Macron.

Interrogé sur son avenir par le quotidien italien Corriere della Serra, François Hollande n'a pas fermé la porte à un éventuel retour en politique. "La vie est pleine de sollicitations et d'imprévus", a-t-il commenté avec toute l'espièglerie qu'on lui connaît.



"Je suis toujours resté cohérent avec les valeurs auxquelles je croyais dès mon plus jeune âge, je les ai mises au diapason des temps qui changent. Je ne peux pas me séparer de cet engagement civil qui a éclairé ma vie et auquel je reste et resterai fidèle. (...) En ce qui me concerne, j'ai servi mon pays et je me considère comme un militant de la démocratie", a-t-il ajouté.



Lors de la même interview, François Hollande n'a, comme d'habitude, pas mâché ses mots en ce qui concerne son ancien poulain. Le socialiste rappelle ainsi "le contexte particulier" dans lequel Emmanuel Macron a été élu. "Je n'étais pas candidat et la droite était représentée par une personnalité qui était discréditée par les scandales. Sa victoire relève plus d'un refus d'une présidence d'extrême droite et non d'une adhésion à son programme."

Lors de la dernière présidentielle, François Hollande avait longuement hésité avant de finalement renoncer à se présenter. Pourrait-il dès lors être candidat à celle de 2022? "Il veut prendre sa revanche sur Macron et sur son quinquennat impopulaire. Il n'aime pas être mal-aimé", estimait son ex-compagne, Valérie Trierweiler dans son dernier livre "On se donne des nouvelles". "Il veut de nouveau se placer dans la course à la présidentielle, c'est certain. C'est sa nature, son obsession, sa raison de vivre", concluait la journaliste.