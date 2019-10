Europe François Hollande revient avec un livre-programme: l'ancien président rêve d'un retour à l'Élysée en 2022 Benjamin Masse

Revoilà François Hollande ! Un an et demi après le carton éditorial des Leçons du pouvoir (200 000 exemplaires vendus), l’ancien président revient avec un nouveau livre. Cette fois, avec Répondre à la crise démocratique - recueil d’entretien avec le think tank Terra Nova qui sort ce mercredi chez Fayard - il s’agit rien moins que de réfléchir à un changement institutionnel majeur pour la France. L'ouvrage paraît mercredi.