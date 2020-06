"Bienvenue en Italie !" Le panneau routier installé non loin de la frontière, sur la route qui se dirige vers le lac de Côme se présente comme un rayon de soleil pour les automobilistes qui entrent dans la péninsule. Depuis mercredi 3 juin, l’Italie a en effet rouvert toutes ses frontières aux ressortissants européens et à Chiasso, ce sont évidemment les Suisses qui sont déjà nombreux à profiter de cette ouverture. "Nous voulions en profiter immédiatement", raconte ce couple qui s’apprête à passer la frontière, leur voiture pleine de valises, "nous allons à la mer en Ligurie, car nous avons de la famille là-bas, et surtout nous voulons nous rendre compte de la situation en Italie après cette terrible épidémie, mais vous savez, là où nous allons il n’y a plus aucune contagion, nous partons l’esprit serein".

Les douaniers italiens font désormais passer les voitures sans les arrêter comme le prévoient les accords de Schengen mais, de l’autre côté de la route, les gardes frontières helvétiques refoulent tous les Italiens qui veulent passer sans raisons professionnelles. "Seuls les frontaliers peuvent passer, avec les documents adéquats, dit ce douanier, coté suisse, la frontière est encore fermée."