L'auteur de l'attentat visant une synagogue à Halle (sud-est de l'Allemagne) a publié sur internet un "manifeste" antisémite, ont affirmé l'observatoire du terrorisme SITE et le quotidien Die Welt. La directrice de SITE, Rita Katz, a indiqué sur Twitter que ce document "semble avoir été créé il y a une semaine, le 1er octobre".

Selon elle, il montre "des photos des armes et des munitions utilisées", dont des "armes de fabrication artisanale", et fait part de l'objectif de "tuer autant d'anti-Blancs que possible, de préférence des Juifs".

Die Welt rapporte sur son site internet que le texte, long d'une dizaine de pages et rédigé en anglais, mentionne spécifiquement le projet d'attaquer la synagogue de Halle lors de la fête juive de Yom Kippour, et de survivre.

L'attentat a été perpétré par un homme lourdement armé, habillé en treillis et portant un casque, dont le mode opératoire rappelle l'attentat contre deux mosquées de Christchurch (Nouvelle-Zélande) en mars par un Australien d'extrême droite.

La police allemande a annoncé dans la soirée avoir interpellé un homme blessé dans un échange de tirs avec les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer a parlé d'une "attaque antisémite" pour laquelle un sympathisant "d'extrême droite" est suspecté.