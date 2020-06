La police britannique a indiqué samedi soir intervenir à Reading, à l'ouest de Londres, sur un "incident grave" qui a fait plusieurs blessés, des médias indiquant que des personnes avaient été poignardées.

"Un certain nombre de personnes ont été blessées et ont été emmenées à l'hôpital", a indiqué sur Twitter la police locale, précisant qu'un homme avait été arrêté sur place et placé en garde à vue.

Selon plusieurs médias, un premier bilan ferait état d'au moins 3 morts et deux personnes blessées.

Des véhicules de police et deux ambulances se sont précipités dans un parc de Reading, selon les médias britanniques. "Des agents sont sur place et enquêtent sur l'incident", a déclaré la police locale.

La BBC a déclaré que deux victimes ont été emmenées à l'hôpital Royal Berkshire de Reading.

Une manifestation de Black Lives Matter venait d'avoir lieu

Jason Brock, le chef du conseil de l'arrondissement de Reading, a lancé un appel demandant aux citoyens de se tenir à l'écart du site.

La secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Priti Patel, a quant à elle déclaré qu'elle était "profondément préoccupée de prendre connaissance d'un incident à Reading". "Mes pensées vont à toutes les personnes impliquées, y compris la police et les services d'urgence présents sur les lieux", a tweeté Priti Patel.

Une manifestation de Black Lives Matter a eu lieu dans le parc plus tôt samedi mais plusieurs utilisateurs de Twitter ont signalé que la manifestation avait pris fin avant l'agression au couteau.

Sur les réseaux sociaux, des clichés de l'agitation policière et des services de secours ont été partagés.