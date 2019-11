Un site internet trilingue (www.welcome-goerlitz-zgorzelec.com), une page Facebook et des publicités ciblées sur les réseaux sociaux, surtout dans les régions britanniques ayant le plus voté en faveur du Brexit, le dispositif lancé mardi par la ville de Görlitz est unique en Allemagne. Cette petite ville de Saxe, située à l’extrême est du pays, à la frontière avec la Pologne, veut attirer l’attention du million de Polonais installés au Royaume-Uni et potentiellement désireux de rentrer sur le continent une fois le Brexit venu. "Nous voulons tourner le Brexit à notre avantage", lance dans un sourire Octavian Ursu, le maire de Görlitz.