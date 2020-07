Un avion de la compagnie aérienne Ryanair transportant plus de 160 passagers et membres d'équipage a atterri en urgence vendredi à l'aéroport Thessalonique, dans le nord de la Grèce, suite à une alerte incendie, ont déclaré les autorités. Le vol, au départ de Berlin et en direction d'Athènes, a été redirigé après avoir émis un signal de détresse pendant qu'il survolait la péninsule de Chalcidique, dans le nord du pays, a indiqué l'Agence de protection civile.

Aucun blessé n'a été rapporté parmi les 157 passagers, a-t-elle précisé.

L'équipage a signalé un incendie dans le cockpit, mais les services de secours déployés sur les lieux n'ont pas eu à intervenir, a rapporté l'agence de presse grecque Ana.