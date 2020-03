Dans le contexte de l’épidémie de coronavirus Covid-19, “l’évacuation des camps grecs sordides est plus urgente que jamais”, alertait Médecins sans frontières (MSF) jeudi dernier, alors que 42 000 migrants s’entassent dans cinq hotspots d’environ 6 000 places. Cette solution ne semble pas encore être privilégiée par la Grèce, qui a annoncé mardi des mesures de confinement des migrants dans les camps du pays. Ou encore par l’UE qui renvoie la balle à Athènes et s’en remet aux décisions et responsabilités sanitaires des autorités grecques. Pour l’heure, à Lesbos, seul un habitant grec a été contaminé par le coronavirus. Mais “si un cas est détecté dans un camp, on saura alors qu’il y en a des centaines voire des milliers, vu la situation dans laquelle ces gens vivent”, explique Caroline Willemen, qui vient de rentrer de Lesbos, où elle a coordonné le projet MSF du camp de Moria pendant un an. Entetien.