La jeune fille de 17 ans a malheureusement perdu une personne de sa famille proche.

Greta Thunberg a annoncé la triste nouvelle sur Instagram: elle a perdu son grand père de 94 ans. Elle a écrit les mots suivants: "Hier soir, mon grand-père Olof Thunberg est décédé." Il était un réalisateur et un acteur très populaire dans son pays.

Dans son message, la jeune militante ne cache pas sa tristesse. "C’était l’un des plus grands acteurs suédois et montait sur scène depuis plus de 75 ans. C’est l’une des plus belles personnes que j’ai jamais rencontrées. Il nous manque terriblement."