"Le Royaume-Uni et les États-Unis ont décrété l’interdiction pure et simple d’exportation de vaccins ou de composants produits sur leur territoire", a affirmé le président du Conseil européen, dans une opinion publiée en ligne mardi. Cette courte phrase de Charles Michel a suffi pour raviver les tensions entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, notamment autour de la question des vaccins. Piqué à vif, le chef de la diplomatie britannique, Dominic Raab, a envoyé une lettre à Charles Michel pour réfuter ces accusations, dénonçant "des affirmations complètement fausses". S’il est vrai que la politique britannique sur l’export de vaccins reste floue (lire ci-contre), cette nouvelle passe d’armes est surtout symptomatique de la relation compliquée qu’entretiennent l’UE et Londres depuis le Brexit.