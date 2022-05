Invasion de l'Ukraine: Tokyo exhorte Pékin à être "responsable" dans la crise russo-ukrainienne

Le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi a déclaré à son homologue chinois Wang Yi que l'invasion russe était "une violation claire de la Charte des Nations unies et d'autres lois internationales", a indiqué le ministère japonais des Affaires étrangères dans un communiqué. Il a "exhorté la Chine à jouer un rôle responsable dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales".

Cet échange est le premier entre les deux ministres depuis novembre, selon le ministère japonais des Affaires étrangères, et s'inscrit dans un contexte d'inquiétudes croissantes face aux tensions géopolitiques internationales. La Chine et la Russie ont été perçues comme renforçant leur coordination.

Ces discussions interviennent alors que le président américain Joe Biden doit arriver au Japon en fin de semaine après une visite en Corée du Sud. Il aura des entretiens bilatéraux avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida et participera à une réunion d'un groupe quadrilatéral comprenant l'Australie et l'Inde en plus des États-Unis et du Japon. Cette alliance informelle, appelée Quad, est vue comme un moyen de faire pression sur la Chine qui ne cesse de renforcer son poids économique et militaire dans la région.

Le Japon s'inquiète également de l'affirmation militaire croissante de Pékin dans le Pacifique. Lors de son entretien avec M. Wang, M. Hayashi a évoqué la question des îles contestées entre les deux pays et la situation dans les mers de Chine orientale et méridionale.

Mais la Chine est également le premier partenaire commercial du Japon, qui veut lui-même éviter d'être entraîné dans les tensions entre Pékin et Washington. M. Hayashi a déclaré que la Chine et le Japon "devraient se dire ce qui doit être dit et s'engager dans le dialogue", mais a prévenu que les relations bilatérales "sont confrontées à diverses difficultés et que l'opinion publique au Japon est extrêmement sévère à l'égard de la Chine".

Le Japon s'est joint à ses alliés occidentaux pour prendre des sanctions sévères contre la Russie après son invasion de l'Ukraine, tandis que Pékin a refusé de condamner l'agression de Moscou.