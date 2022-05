Guerre en Ukraine : la loi martiale prolongée jusqu'au 23 août

Le parlement ukrainien, la Rada, a prolongé de 90 jours, lors d'un vote dimanche, la loi martiale en vigueur et l'état de siège et de mobilisation générale qui y sont liés. Cette période s'étend désormais jusqu'au 23 août, ont indiqué plusieurs parlementaires sur Telegram. Un jour plus tard, le 24 août, l'Ukraine célèbre traditionnellement son indépendance, acquise en 1991.

La loi martiale octroie des pouvoirs élargis à l'armée et limite, entre autres, le droit de manifester pour les civils.