Guerre en Ukraine : La Nouvelle-Zélande va entraîner des artilleurs ukrainiens

Guerre en Ukraine : Entre 50 et 100 soldats meurent chaque jour dans l'est de l'Ukraine, le "front le plus difficile" selon Zelensky

Chaque jour, entre 50 et 100 soldats perdent la vie sur la ligne de front dans l'est de l'Ukraine, a déclaré dimanche Volodymyr Zelensky lors de la visite à Kiev du président polonais Andrzej Duda, selon des propos rapportés par l'agence de presse RBK Ukraine.