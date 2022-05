Pendant une dizaine de jours, et en direct depuis une Ukraine attaquée, nos journalistes Sébastien Gobert (La Libre) et Pol Loncin (LN24) unissent leurs forces et expériences de terrain pour vous présenter des reportages vidéos, des analyses et des interviews exclusives.

La Libre et LN24 en direct d'Ukraine : découvrez nos reportages vidéos, analyses et interviews exclusives

Chers lecteurs,

Ce mardi 24 mai, cela fera précisément trois mois que Vladimir Poutine a lancé son "opération spéciale en Ukraine". Une invasion scandaleuse. Une guerre inconsidérée. La Russie a déjà perdu ce conflit aux yeux du monde entier. Poutine est devenu un paria.

Trois mois d’intimidations, de menaces, d’attaques, de bombardements, d’exactions et d’horreurs. Des villes entières sont rayées de la carte, réduites en cendres ou en cimetières. L’Europe accueille des millions d’Ukrainiens exilés et déplacés. L’Occident soutient financièrement, logistiquement et militairement la résistance ukrainienne. Elle a raison, le combat est juste face à un dictateur qui semble être devenu insaisissable et incontrôlable. Le monde a été trop patient avec un régime usant, pendant des années, de méthodes ignominieuses pour restaurer une puissance flétrie. En lançant, à visage découvert, toutes ses forces pour détruire l’Ukraine, la Russie a entraîné l’ensemble de la planète dans une profonde crise économique et sociale, même dans la famine".

D’ici, la guerre nous semble encore lointaine, alors qu’elle sévit sur le sol européen, aux portes de l’Union. Rares sont les journalistes restés en Russie ou sur le sol ukrainien. À partir de ce 24 mai, La Libre et LN24 collaborent sur le terrain pour vous informer au mieux des avancées militaires, de la résilience des populations locales, des conséquences concrètes sur le quotidien des Ukrainiens. Que ce soient des enfants, des soldats amateurs, des agriculteurs, des commerçants ou encore des artistes… Pendant une dizaine de jours, et en direct depuis une Ukraine attaquée, nos journalistes Sébastien Gobert (La Libre) et Pol Loncin (LN24) unissent leurs forces et expériences de terrain pour vous présenter des reportages vidéos, des analyses et des interviews exclusives.

Ces contenus seront à découvrir sur La Libre (dans notre rubrique "Guerre en Ukraine" et sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram) mais aussi sur LN24 (en télévision, sur le site et sur les pages Facebook et Twitter).

Dorian de Meeûs

Rédacteur en chef de La Libre