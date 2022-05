Faut-il avoir peur d’une guerre nucléaire ?

Le 3 janvier dernier, les cinq grandes puissances nucléaires, membres du Conseil de sécurité de l’Onu - la Chine, la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France -, déclaraient conjointement qu’"une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée". Elles rappelaient, quelques semaines avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, que le socle de l’arme nucléaire est la dissuasion. On en brandit éventuellement la menace, mais on ne l’utilise pas.