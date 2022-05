Guerre en Ukraine : Simba, un étudiant de la VUB marche vers la Pologne pour soutenir les enfants ukrainiens

Simba, 34 ans, est à la fois professeur et étudiant en dernière année en sciences de l'Education à la VUB. Lorsqu'il a appris l'invasion russe en Ukraine, le Zimbabwéen n'a pas pu rester les bras croisés. Il a décidé d'agir afin de diffuser un message de paix et de montrer l'importance de l'éducation en période de crise.

Avec 18 autres étudiants de la VUB et leur professeur, Fred Mednick, ils ont décidé de lancer l'initiative "Walk the Peace Talk". L'idée était de marcher de Bruxelles vers Varsovie (800km) afin de montrer aux enfants ukrainiens qu'ils étaient là pour poursuivre leur éducation, mais également pour récolter des fonds. Ils ont été soutenus dans leur projet par l'association "Teachers Without Borders", justement créée par Fred Mednick en 2000, afin de répandre l'éducation à travers le monde.

"Nous suivions tous le cours 'Développement et éducation globale". Ce cours examinait le rôle de l'éducation dans le développement, et en particulier le rôle des professeurs comme acteurs du changement", peut-on lire sur le site officiel. "Puis il y a eu l'invasion russe et tout a changé", concluent-ils.

Davantage de fonds à l'éducation

Si Simba a absolument tenu à faire le voyage, c'est par conviction. "Je viens du continent africain. Beaucoup de gens pensent que l'Afrique, ce sont les guerres, la famine et les maladies. Mais, moi, je sais que la souffrance est universelle. Et que les Africains sont un peuple généreux. Tant que je serai sur Terre, je ferai ce que je peux pour soulager la douleur et promouvoir l'éducation, n'importe où."

Simba a donc débuté son périple le 1er mai dernier. Son professeur, présent le jour de son départ, lui a malicieusement précisé qu'il "ne serait pas sanctionné pour son absence aux cours". Il est ensuite passé par les Pays-Bas et l'Allemagne, où il a rencontré des professeurs et des membres d'association qui soutiennent l'éducation. En plus de débattre tous ensemble, ils ont appelé aux dons. Tous ces acteurs militent en effet pour que davantage de fonds soient alloués à l'éducation en cas de crise humanitaire. Si tout se passe bien, Simba arrivera en Pologne ce vendredi 27 mai et terminera son voyage le 3 juin à Varsovie.

Pour suivre ses aventures, rendez-vous sur Instagram.