Guerre en Ukraine : voici l'arme qui pourrait changer la donne

Les Etats-Unis s'apprêtent à approuver l'envoi de système de missiles avancé en Ukraine, dans le cadre d'un élargissement de l'assistance militaire et sécuritaire apportée au pays. L'annonce devrait être faite dans le courant de la semaine prochaine, selon CNN.

Cela fait des semaines que les hauts responsables ukrainiens, dont le président Volodomyr Zelensky, demandent l'envoi du Multiple Launch Rocket System, or MLRS. Il s'agit d'un lance-roquettes multiple développé aux États-Unis pouvant lancer jusqu'à 12 missiles en une minute. Ces systèmes peuvent aussi tirer des roquettes sur des centaines de kilomètres, bien plus loin que tous les systèmes dont dispose déjà l'Ukraine. Selon les Ukrainiens, cela pourrait changer la donne dans la guerre contre la Russie.



Et pour cause : le pays serait en mesure de bombarder les positions russes sur une longue distance, jusqu'à 300 kilomètres. Il pourrait également viser la marine russe qui tire des missiles de croisière depuis la mer Noire et bloque les ports ukrainiens.



Du côté russe, le Kremlin a fait pression pour que les Etats-Unis ne donnent pas son système de missiles à l'armée ukrainienne. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a averti ce jeudi que faire cela serait un "grand pas vers une escalade inacceptable". Les Etats-Unis avaient également peur que Moscou ne voie dans cette livraison une trop grande provocation.

Des dégâts impressionnants

Sur Twitter, le ministre de la Défense ukrainien a publié une vidéo pour montrer les dégâts subis à cause des MLRS. "Voici à quoi ressemble la guerre la plus grande et la plus horrible du 21e siècle", a-t-il écrit. "L'Ukraine est prête à riposter", a-t-il poursuivi, expliquant que pour cela, le pays avait besoin d'un MLRS. "Immédiatement."