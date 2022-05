Guerre en Ukraine: un compromis sur l'embargo pétrolier de l'Union Européenne se fait attendre, avant une réunion des leaders

Vu le refus continu de Budapest malgré les adaptations de la proposition, la piste actuellement à l'étude fait une distinction entre pétrole russe importé via la mer, qui serait totalement interdit d'ici la fin de l'année, et pétrole acheminé via l'oléoduc Droujba.

Les chefs d'Etat et de gouvernement des 27 Etats membres de l'UE se retrouvent à Bruxelles lundi après-midi et mardi, avec une intervention à distance (par vidéoconférence) du président ukrainien Volodymyr Zelensky prévue le premier jour. Malgré les espoirs exprimés par le président du Conseil européen Charles Michel, le sixième paquet de sanctions européennes envers Moscou, proposé par la Commission il y a plus de trois semaines, n'était pas encore débloqué dimanche soir. Les représentants des Etats membres auprès de l'UE étaient réunis dimanche, et poursuivront encore le travail lundi matin, principalement au sujet de l'embargo sur le pétrole russe qui fait partie du sixième paquet. Depuis le début, c'est surtout la Hongrie qui a freiné des quatre fers, arguant de compensations insuffisantes et de délais trop serrés de mise en œuvre, alors qu'elle dépend très fortement du pétrole russe acheminé via l'oléoduc Droujba.

Vu le refus continu de Budapest malgré les adaptations de la proposition, la piste actuellement à l'étude fait une distinction entre pétrole russe importé via la mer, qui serait totalement interdit d'ici la fin de l'année, et pétrole acheminé via l'oléoduc Droujba, qui alimente via ses différentes branches non seulement la Hongrie mais aussi la Tchéquie, la Slovaquie, l'Allemagne et la Pologne. L'embargo ne s'appliquerait pas, au moins dans un premier temps, sur ce transport de pétrole via oléoduc, indiquent des sources européennes dimanche.

"Si on cible le pétrole transporté par la mer, on frappe deux tiers des importations de pétrole (brut), voire plus. C'est déjà énorme", note un responsable européen dimanche. Par ailleurs, "il y a encore du temps d'ici le sommet (de lundi et mardi), où "la question des (nouvelles) sanctions flottera dans la pièce, car c'est ce à quoi tout le monde pense". Cette question ne fait pas partie en tant que telle des points à l'agenda de la réunion extraordinaire des leaders, mais elle devrait sans aucun doute être abordée, ajoute cette source.

On attend un accord au niveau des ambassadeurs des 27 "durant la semaine", indique une autre.